Goldpreis kann Kursanstieg nicht weiter fortsetzen

Goldpreis erreicht Widerstandszone am Tief des Jahres 2012

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2011 bei einem letzten Kurs von 1.515 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche seinen Aufwärtstrend nicht weiter fortsetzen können. Nachdem das Vormonatshoch kurz überschritten wurde, setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Goldpreis wieder in Richtung 1.500 $ drückten.Das aktuelle Jahreshoch liegt aktuell bei 1.566,2 $ und somit nur etwas mehr als 20 $ unter der 61,8% Fibonacci Korrektur, die sich bei 1.588,2 $ befindet.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Vorjahrestief bei 1.167,1 $ ein definierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%. Allerdings konnte der zurzeit relevante charttechnische Widerstand bei 1.526,7 $ (Tief des Jahres 2012 und rote horizontale Linie im Chart) nicht überschritten werden, was negativ zu werten ist.Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten vier Monate können jetzt durchaus größere Gewinnmitnahmen einsetzen, die zu einer weiteren Korrektur des Goldpreises führen.Das positive Chartbild würde sich dann deutlich verschlechtern , wenn das Augusttief bei 1.412,1 $ unterschritten wird.Der Aufwärtstrend würde erst dann wieder bestätigt werden, wenn das Jahreshoch bei 1.566,2 $ überschritten wird.© Karsten Kagels