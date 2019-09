Kitco-Umfrage: Goldpreis überverkauft; Wall & Main Street sehen Aufwärtspotenzial

Der Goldmarkt ist zu schnell zu tief gesunken und brachte bullische Analysten der Wall Street zurück auf den Markt, so Kitco News laut der neuesten Ergebnisse der wöchentlichen Goldpreisumfrage . Währenddessen bleiben die Investoren der Main Street Gold gegenüber kurzfristig bullisch, da es so scheint, als ob wirtschaftliche Unsicherheiten und die Aussicht auf niedrigere Zinssätze weltweit die Nachfrage nach den gelben Metall bestimmen.Dieses Mal nahmen 15 Marktexperten an der Wall-Street-Umfrage teil. Insgesamt rechneten neun Teilnehmer (60%) mit einem höheren Goldpreis in dieser Woche. Einen sinkenden Goldpreis und einen Seitwärtsmarkt in dieser Woche erwarteten jeweils drei Marktexperten (20%).An der Main-Street-Online-Umfrage nahmen insgesamt 1.164 Kleinanleger teil. Höhere Goldpreise in dieser Woche prognostizierten 679 Kleinanleger (58%). Weitere 287 Teilnehmer (25%) rechneten diese Woche mit einem niedrigeren Goldpreis. Die restlichen 198 Kleinanleger (17%) erwarteten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de