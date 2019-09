Yamana Gold - kommt die Chance zum Nachkauf?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie verzeichnet seit Juni eine grandiose Performance. Ganze drei Monate am Stück würde die Vorgängerhochs konsequent herausgenommen und seit dem Mai-Tief bei 1,78 USD ein dreistelliger Zugewinn generiert. Der noch frische September zeigt sich hingegen schwach mit Verlust von 4,43%. Sehen wir hier einen Pullback? Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Wie im obigen Langfrist- bzw. Monatschart sowie auch im unten aufgeführten Tagesschart wird ersichtlich, dass eine Horizontallinie aus früheren Zeiten den jüngsten Hype stoppte. Nach der bisherigen Performance eigentlich kein Beinbruch, denn faktisch erlaubt sogar ein klassischer Pullback eine nochmalige Einstiegschance, um an der anzunehmenden mittel- bis langfristigen Aufwärtsperformance „günstiger" partizipieren zu können. Somit bietet sich bereits vor der Marke von 3,00 USD die Chance einer Stabilisierung.Im Bereich rund um 3,15 USD sollte man daher bereits wachsam sein, ob mögliche Stabilisierungstendenzen wie Candlestick- und/oder Chart-Pattern ersichtlich werden. Im Ausdehnungsfall rutschen die Notierungen noch bis rund 3,00 USD zurück, doch spätestens dort sollte die gegenwärtige Schwächephase enden. Eine nachfolgende Performance bis 3,60 USD könnte dann Einzug halten, bevor speziell bei einer nochmaligen Rückkehr über eben dieses Kurslevel die nächste Stufe der Aufwärtsperformance erfolgen könnte. Oberhalb von 3,70 USD erlauben sich jedenfalls weitere Zugewinne bis zum Widerstand bei 4,10 USD. Oberhalb dessen darf man dann mit mittelfristigen Kursen jenseits von 5,00 USD aus dem Jahr 2016 rechnen.Diese positive Einschätzung wird hingegen bei einem Rückgang unter das Level von 2,90 USD hinfällig. Vielmehr sollte man bei diesem Fall mit einer weiteren Abwärtsbewegung bis mindestens 2,50 USD kalkulieren. Aufgrund der dann technisch angespannten Situation gilt es das dortige Verhalten genau zu beobachten. Denn ein weiterer Rückschlag bis unter 2,40 USD dürfte die Bären klar reaktivieren, sodass man in der Konsequenz mit gestaffelten Verlusten bis 2,20 USD und darunter bis zur Marke von 2,00 USD rechnen sollte.Kurzfristig erscheinen weitere Verluste möglich, sodass man sich im Bereich von 3,00 bis 3,15 USD auf die Lauer legen könnte. Dort stehen die Chancen eines Rebounds gut, sodass es im weiteren Verlauf zu einer erneuten Attacke auf den Widerstand bei 3,60 USD kommen könnte. Oberhalb von 3,70 USD ist der generelle Weg bis 4,10 USD frei.Die Bären könnten während der kommenden Tage die Kurse weiter drücken. Abgaben bis 3,15 bzw. 3,00 USD erscheinen dabei ohne Umstände möglich. Insbesondere unter 2,90 USD jedoch wäre eine Ausdehnung dieser Verkaufsbereitschaft anzunehmen. Anschlussverluste bis 2,50 USD dabei die unmittelbare Folge, bevor darunter 2,20 USD und ggf. 2,00 USD glatt angesteuert werden könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.