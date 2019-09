Crashgefahr - QE4 - Greenspan preist Gold als sicheren Hafen

Gold in Euro erreichte ein neues Allzeithoch bei 1.413 Euro je Feinunze

Silber schoss in den vergangenen Wochen wie eine Rakete nach oben

Mit 1.413€ erreichte der Goldpreis in der vergangenen Handelswoche wieder ein neues Allzeithoch und der Silberpreis stieg mit 17,84€ (+36% seit Ende Mai) auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Silber legte in den letzten Wochen den Turbo ein und stieg deutlich stärker als Gold. Zuletzt war Silber vor einem Jahr in Relation so teuer, was der Rückgang des Gold/Silber-Ratios auf 79 Punkte zeigt. Hintergrund des erneuten Anstiegs der Edelmetalle auf eine neues Allzeithoch in Euro und neue Mehrjahreshochs in US-Dollar waren schlechte Daten aus der US-Wirtschaft.Der US-Einkaufsmanagerindex (ISM) war mit 49,1 auf ein 10-Jahrestief gefallen, was die Märkte enttäuschte, die 51,3 erwartet hatten. Ein Index unter 50 Punkten deutet auf eine schrumpfende Wirtschaft hin. So kochte die Angst vor einer drohenden Rezession wieder hoch, sowie die Hoffnung auf eine erneute Zinssenkung in den USA am 18. September. Aktuell erwartet der Markt nur mit 90% Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung um 0,25%, während 10% die Zinsen unverändert bei 2,25% stehen sehen. Zinssenkungen und eine lockere Geldpolitik sind die langfristigen primären Preistreiber für den Goldpreis, weshalb Gold als Inflationsabsicherung, in Erwartung einer lockereren Geldpolitik, natürlich gekauft wird.Die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitagnachmittag veröffentlicht wurden, spiegelten die schlechte Lage der US-Wirtschaft wider. Im produzierenden Gewerbe wurden nur 3.000 anstatt erhoffter 8.000 Stellen geschaffen und die Zahlen des Vormonats wurden von 16.000 auf 4.000 Stellen wieder einmal nach unten revidiert. In der Privatwirtschaft wurden auch nur 96 Tsd. anstatt 150 Tsd. Stellen geschaffen und der Vormonat wurde ebenfalls von 148 Tsd. auf 131 Tsd. nach unten revidiert. Entgegen den Bekundungen von US-Präsident Trump, wonach die USA die stärkste Wirtschaft in der Geschichte hätten, zeigt das schwächste Job-Wachstum seit sechs Jahren im privaten Sektor ein gegenteiliges Bild. Trump redet klar sein eigenes Buch und er versucht mit falschen Behauptungen das Vertrauen von Produzenten und Konsumenten aufrechtzuhalten, um den Konjunkturzyklus bis zu den US-Präsidentschaftswahlen zu verlängern.