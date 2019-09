Royal Mint plant goldgedecktes ETC

Die britische Prägeanstalt Royal Mint wird es Anlegern ermöglichen, in Gold zu investieren ohne tatsächlich physisches Gold zu kaufen, berichtet die britische Zeitung Daily Mail . Demnach werde die Royal Mint einen börsennotierten Indexfonds schaffen, der mit Gold gedeckt ist, das sich im Tresor der Royal Mint unweit des Cardiff Airports befindet.Durch den Kauf einer Einheit dieses Fonds werden Investoren einen Anteil dieser Goldbestände kaufen. Der Wert ihrer Investition wird anhand der Goldpreises schwanken. Mit diesem börsennotierten Rohstofffonds (ETC; Exchange-Traded Commodity) begibt sich die über 1.100 Jahre alte Royal Mint zum ersten Mal in den Bereich der notierten Finanzprodukte. Der Fonds wird ab nächstem Jahr im Vereinigten Königreich, Italien und Deutschland an der Börse gehandelt.Die Geschäftsführerin der Royal Mint Anne Jessopp sagte dazu: "Damit beginnt ein aufregendes neues Kapitel für die Royal Mint und für das historische Geschäft des Goldhandels."© Redaktion GoldSeiten.de