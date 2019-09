"Giftige" Vermögenswerte - USA vs. Europa

Martin Armstrong kommentierte Godfrey Blooms Rede im europäischen Parlament in einem kürzlichen Artikel, den er auf Armstrong Economics veröffentlichte. Dabei erklärte er, dass es inkorrekt sei, die Insolvenz der europäischen Banken dem Reservebankwesen zuzuschreiben.US-Banken hätten aufgrund des Troubled Asset Relief Program (TARP) überlebt und würden deshalb auch florieren. Die US-Regierung hätte "giftigen Finanzmüll", den sie erschaffen hatte, aufgekauft, also kamen die Banker erneut damit davon.In Europa wurde die Erschaffung nationaler europäischer Schulden durch das Design des Euros vermieden. So konnten keine Bailouts stattfinden, da dies bedeuten würde, dass Geld von einem Land ins andere fließen müsse, um deren Banken zu retten. Demnach steht der "giftige Finanzmüll" von 2007 noch immer in ihren Bilanzen.Die Zentralbanken manipulieren die Zinsen künstlich nach unten, um die Banken zu retten, doch diese quantitative Lockerung ist nicht nur gescheitert, sondern hat auch noch die Bühne für das nächste finanzielle Desaster bereitet: der Zusammenbruch der staatlichen und privaten Rentenfonds. Diese Fonds werden reguliert und müssen Staatsschulden besitzen, da diese "risikofrei" seien, wie behauptet wird.© Redaktion GoldSeiten.de