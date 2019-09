Türkische Gold- & Silberimporte August 2019

Kürzlich veröffentlichte die türkische Börse Borsa Instanbul die neusten Zahlen zu den Gold- und Silberimporten des Landes per Ende August 2019. Diesen Daten zufolge nahmen die Einfuhren von Gold im Vergleich zum Vormonat ab, während die Importe von Silber etwa gleich blieben.Somit verzeichnete die Türkei im achten Monat des Jahres Goldimporte in Höhe von 11.190,78 Kilogramm. Im Juli 2019 hatte man noch 13.552,31 Kilogramm eingeführt; somit ergibt sich ein Rückgang von 17,43%. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete man ein Plus von 160,69%; damals importierte man 4.292,70 Kilogramm Gold.Die Silberimporte blieben hingegen verglichen mit Juli 2019 gleich und betrugen laut Angaben erneut 31.198,62 Kilogramm Silber. Im Vergleich zum August 2018 verzeichnete man eine Zunahme von 10,56%; die damaligen Silbereinfuhren betrugen 28.219,78 Kilogramm.© Redaktion GoldSeiten.de