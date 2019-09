BlackRocks Gold-ETF verzeichnet Rekordwert

ETF-Investoren scheinen Zweifel über die Richtung des Goldpreises zu haben, so berichtet Bloomberg laut Yahoo Finance . Die Bestände im iShares Gold Trust von BlackRock, dem zweitgrößten durch Bullion gedeckten ETFs, stiegen am Freitag auf einen Rekordwert, selbst als der Goldpreis seine zweite wöchentliche Preisabnahme verzeichnete.Investoren würden auf neue Katalysatoren warten; dies umfasse unter anderem die Aussichten auf mögliche Zinssenkungen der Fed, die zudem die langfristige Goldprognose untermauern würden, meinte Bob Haberkorn von RJ O'Brien & Associates LLC. "Das zeigt Ihnen die allgemeinere Stimmung des Marktes; wo Gold höher steigt, erwarten die Leute, dass sich die Zinsen der Null annähern werden und das ist der Zeitpunkt, wenn mehr in ETFs investiert wird“, erklärte Haberkorn."Allgemein findet eine umfassende Suche nach Sicherheit statt, egal ob es nun institutionelle, Klein- oder Privatanleger sind." In der letzten Woche investierten Investoren etwa 96,1 Millionen Dollar in den iShares-Fonds, der damit 13 Wochen in Folge Zunahmen verzeichnete; das ist die längste derartige Serie seit Februar 2013.© Redaktion GoldSeiten.de