Citigroup: Goldpreis könnte bis 2022 neuen Rekord verzeichnen

Der Goldpreis könnte in den nächsten zwei Jahren Citigoup zufolge auf über 2.000 Dollar je Unze steigen, berichtet FoxBusiness . Das Research-Team der Bank gab an, dass niedrige Zinsen weltweit, steigende Rezessionsrisiken, die durch den Handelskrieg zwischen den USA und China verstärkt wurden, steigende geopolitische Risiken und eine erhöhte Nachfrage den perfekten Sturm für das Edelmetall schaffen würden."Wir finden es nachvollziehbar, eine zunehmende Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die Bullionmärkte die nominalen Kursspitzen von 2011 bis 2013 wieder testen und bis 2021/22 vor dem Hintergrund einer US-Konjunkturzykluswende in Richtung schwachem Wachstum/Rezession und den Wahlunsicherheiten bis auf 1.800 bis 2.000 Dollar je Unze steigen", schrieben die Analysten.Die Citi-Analysten prognostizieren, dass das Edelmetall kurzfristigen Gegenwinden gegenüberstehen werde, die Gelegenheiten für "Schnäppchenkäufe" bieten werden, da sie damit rechnen, dass die Federal Reserve die Zinsen auf Null senken werde. Obwohl sie erwarten, dass eine globale Wirtschaftsabschwächung der Schmucknachfrage in China schaden könnte und der hohe Goldpreis die Münzen- und Barrenkäufe senken könnte, sollten die große Nachfrage von institutionellen Investoren und die Maßnahmen der Zentralbanken Unterstützung für Gold bieten.Sie weisen auf zwei Ereignisse hin, die das gelbe Metall ausbremsen könnten. "Obwohl es nicht der Citi-Basisfall ist, bei dem wir erwarten, dass die US-China-Handelsspannungen (z. B. kein Abkommen) bis zu den US-Wahlen 2020 anhalten werden, würde ein überraschendes Abkommen verbunden mit einem starken Anstieg der Produktionsdaten wahrscheinlich eine Spitze in Gold auf dem 1.500-Dollar-Niveau in diesem Zyklus nahelegen", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de