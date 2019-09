Weltweiter Goldausstoß steigt bis 2023 auf 132 Mio. Unzen

Die weltweite Goldproduktion soll dem Daten- und Analyseunternehmen GlobalData zufolge bis 2023 ein Volumen von 132,1 Millionen Unzen erreichen, berichtet das Nachrichtenportal Scrap Monster . Demnach prognostiziere GlobalData eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate um 2,5% zwischen 2019 und 2023.So sollen GlobalData zufolge Australien, Russland und die USA den größten Beitrag zur Goldproduktionssteigerung leisten, hauptsächlich dank gestiegener Produktion von bestehenden und neuen Projekten. Fast ein Viertel der Projekte, die zurzeit ausgebaut werden, gehören den obengenannten Ländern. Demgegenüber soll die Goldproduktion in China, Chile und Mexiko GlobalData zufolge sinken.Auch der weltweite Silberausstoß, der seit 2016 sinkt, wird wahrscheinlich ab 2020 eine Trendwende vollziehen, so der Artikel. Im Jahr 2019 werde der Ausstoß wahrscheinlich noch sinken, auf insgesamt 913,5 Millionen Unzen Silber. Bis 2023 prognostiziert GlobalData eine weltweite Silberproduktion in Höhe von insgesamt 1,029 Milliarden Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de