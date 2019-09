Metals Focus: Platinpreis auf gutem Weg

Erst kürzlich gab Metals Focus die neuste Ausgabe seines Berichts Precious Metals Weekly heraus. In diesem liegt der Fokus auf dem Platinpreis, der seit Ende August dem Gold- und Silberpreis hinterhergehinkt ist.Am 5. September erreichte der Platinpreis beinahe die Schwelle zu den 1.000 Dollar je Unze, was man zuletzt im Februar 2018 beobachten konnte. Trotz des darauffolgenden Rückzugs blieb das Metall bei etwa 940 Dollar je Unze.Diese kürzlichen Preiszunahmen werden gemischte Auswirkungen auf die Stimmung der Investoren gegenüber Platin haben. Diejenigen, die eine eher langfristige Perspektive verfolgen, könnten die kürzlichen Investitionszuflüsse beispielsweise nur als Übertragungseffekte von Gold ansehen. Andere wiederum werden die Rally als Bestätigung dafür ansehen, dass Platin unterbewertet ist.Positive Zuflüsse in Platin-ETPs haben ebenso dabei geholfen, die Preise zu heben. Die bisherigen Zunahmen wurden größtenteils von westlichen Fonds dominiert. Die deutlich geringere Marktgröße des Platins bedeutet jedoch, dass die Aktivität auf eine handvoll Institutionen begrenzt war.© Redaktion GoldSeiten.de