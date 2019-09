Gold noch immer unter Druck; Risikoappetit verbessert sich

Der Goldpreis stieg am Mittwoch aufgrund Sorgen über die Weltwirtschaft und Handelsspannungen zwischen USA und China, blieb jedoch noch immer nahe eines 4-Wochentiefs, so berichtet Reuters laut Yahoo Finance "Der Preis ist sehr geringfügig gestiegen, Gold steht noch immer unter Druck", so Analyst von Capital Economics, Ross Strachan. "Wir befinden uns bei einem Monatstief von etwa 1.490 Dollar je Unze, da sich der Risikoappetit verbessert hat."Die teilweise Erholung der Anleiherenditen in den letzten Tagen, so meint er, sei ein kurzfristiger, bearischer Faktor für Gold. "Der allgemeine, fundamentale Hintergrund ist wahrscheinlich größtenteils noch immer unterstützend für Gold, wenn man bedenkt, dass die Quellen der Risikoaversion bestehen bleiben", meinte auch Ilya Spivak, Währungsstratege bei DailyFX."Sowohl Brexit als auch der Handelskrieg zwischen China und USA sind bestehende Sorgen, ähnlich wie der allgemeine Abschwung des Weltwirtschaftswachstums. Das ermutigt die Zentralbanken wahrscheinlich dazu, taubenhaft zu bleiben, was wiederum Druck auf Renditen auslöst und Gold unterstützt."© Redaktion GoldSeiten.de