WGC: Gold ist ein besonderer Vermögenswert

Es bot bessere langfristige, risikobereinigte Erträge als andere Rohstoffe.

Es ist eine effektivere Diversifikation als andere Rohstoffe.

Es entwickelt sich besser als andere Rohstoffe in Zeitspannen niedriger Inflation.

Es besitzt eine geringe Volatilität.

Es ist eine bewährte Wertanlage.

Es ist hochliquide.

Goldallokationen von 2% bis 10% in einem typischen Rentenportfolio haben bessere risikobereinigte Erträge generiert als allgemeinere Rohstoffallokationen, so geht aus einem Bericht des World Gold Council ( WGC ) hervor.Gold verdient es jedoch, als besonderer Vermögenswert angesehen zu werden, da es historisch betrachtet von sechs wichtigen Charakteristika profitiert hat:Letztlich können Rohstoffe relevante, taktische Vermögenswerte sein, doch eine strategische Allokation in Gold kann alleine bereits eine breitgefächerte Rohstoffinvestition ersetzen oder ergänzen. Denn es bietet umfassendere Vorteile.Im folgenden Chart werden die Bandbreiten an Goldallokationen sowie die jeweilige Allokationen hervorgehoben, die einen maximalen risikobereinigte Ertrag für jede hypothetische Portfoliomischung generieren:Den vollständigen Bericht des WGCs finden Sie hier in englischer Sprache.