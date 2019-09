Weltweiter Goldsektor enthüllt Grundsätze für verantwortungsvollen Bergbau

Nach zwei Jahren der Debatten und Beratungen entwickelte der Goldsektor, angeführt von den Mitgliedern des World Gold Council (WCG), eine Reihe von weltweiten Grundsätzen, die abstecken, was als verantwortungsvoller Bergbau gilt, berichtet MINING.COM Diese "Responsible Gold Mining Principles" (RGMPs) wurden unter Einbeziehung von verschiedenen Stakeholdern erstellt, wie Regierungen, zivilen Organisationen, Teilnehmern der Lieferkette sowie Investoren. Zuvor gab es keinen einheitlichen Rahmen, auf den sich Unternehmen beziehen konnten, um zu garantieren, dass ihre Betriebspraxis und ihr Ausstoß in die Kategorie des verantwortungsvollen Bergbaus falle."Obwohl Goldproduzenten in den letzten zehn Jahren viel dafür getan haben, um verantwortungsvollen Bergbau zu unterstützen, fügen diese Richtlinien ihre Arbeit zusammen und verdeutlichen damit, was genau Unternehmen mit "verantwortungsvoll gefördertem Gold" meinen", so Terry Heymann, CFO des WGC, gegenüber MINING.COM.Die Richtlinien umfassen drei Hauptaspekte der Goldproduktion: Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) - ESG. Unter jedem dieser Aspekte werden verschiedene Elemente berücksichtigt.Beim Punkt Umwelt wären es z. B. Wasser- und Landbenutzung, Biodiversität, Minenschließungen u. a.; soziale Aspekte beinhalten Sicherheit und Gesundheit sowie Menschen- und Arbeitsrechte. Bei Governance geht es in erster um die Unternehmensführung und darum, wie die Unternehmen den Einfluss ihrer Geschäfte verstehen sowie ihre Lieferkette beaufsichtigen.Es ist geplant, dass die teilnehmenden Unternehmen die RGMPs innerhalb von drei Jahren implementieren. In den ersten zwei Jahren sind teilnehmende Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Fortschritte zu melden. Im dritten Jahr sollten die internen Systeme und Prozesse aller teilnehmenden Unternehmen mit den Grundsätzen übereinstimmen.Die Richtlinien sollen dem Artikel zufolge dazu beitragen, die Minerallieferketten umweltfreundlich zu gestalten und Menschenrechtsverletzungen zu eliminieren, insbesondere Kinderarbeit im Bergbau.© Redaktion GoldSeiten.de