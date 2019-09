WGC: Golddiversifikation, auf die man sich verlassen kann

Gold besitzt wichtige Eigenschaften als Diversifikation, die in Zeiten systematischen Risikos zur Geltung kommen, so geht aus einem Bericht des World Gold Council ( WGC ) hervor. Das gelbe Edelmetall ist allgemein ein einzigartiger Vermögenswert und eine gute Wertanlage verglichen mit anderen Rohstoffen.In stressigen Zeiten besitzt Gold wenig oder gar keine Korrelation zu vielen anderen Vermögenswerten. Wichtiger ist jedoch, dass die Korrelation dynamisch ist und sich über den Konjunkturzyklus zum Vorteil der Investoren verändert.In Zeiten des Wirtschaftswachstums, wenn Aktienmärkte tendenziell nach oben unterwegs sind, korreliert Gold üblicherweise positiv mit Aktien. In Zeiten der Risikoaversion besitzt Gold hingegen eine negative Verbindung mit den anderen Assets und beschützt die Investoren somit vor Extremrisiken und anderen Ereignissen, die sich negativ auf Kapital oder Reichtum auswirken könnten.Diese Dynamik spiegelt die duale Natur des Goldes als Verbrauchergut sowie Investition wider. Wenn sich die wirtschaftlichen Umstände verschlechtern, dann nehmen Ausgaben für Schmuck oder technologische Geräte zu, was sich vorteilhaft auf Gold auswirkt. Während Zeiten des systematischen Risikos suchen die Marktteilnehmer jedoch nach hochqualitativen, liquiden Assets, die ihr Kapital erhalten und die Verluste minimieren können. Das kann sich ebenfalls positiv auf Gold auswirken, indem die Investitionsnachfrage gesteigert und die Preise nach oben getrieben werden.Performance von Aktien, Gold, Rohstoffen und VIX während Zeiten des systematischen Risikos:Den vollständigen Bericht des WGCs finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de