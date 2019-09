WGC - Goldanteil im Portfolio beeinflusst Erträge

Einem Bericht des World Gold Council ( WGC ) zufolge beträgt eine Rohstoffposition im Investmentportfolio in der Regel nicht mehr als 10%, wobei Gold für gewöhnlich weniger als 10% dieser Position einnimmt. Gold deckt also insgesamt weniger als 1% des Portfolios ab, so das WGC.Investitionen in Rohstoffe bieten Diversifikationsvorteile. So zeigte eine Analyse des WGC, dass eine Portfolioallokation von 5% bis 10% in Rohstoffe die risikobereinigten Erträge über die letzten 20 Jahre erhöhte. Allerdings könne Gold dem WGC zufolge noch mehr.Die Rohstoffallokation der letzten zwei Jahrzehnte mit Gold zu ersetzen oder zu ergänzen, bot laut dem WGC zwei Vorteile: Es erhöhte die absoluten Erträge und verringerte die Volatilität des Portfolios im Vergleich zu einem Portfolio ohne Rohstoffallokation oder mit einer breitgefächerten Rohstoffposition.Die Performance eines hypothetischen Portfolios mit und ohne Rohstoffen oder Gold:Gold ist ein besonderer Vermögenswert , der sich sehr gut zur Diversifikation des Portfolios eignet und bewährt sich bereits seit Jahrhunderten als stabile Wertanlage Den vollständigen Bericht des WGCs finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de