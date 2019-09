Matsa Resources Ltd.: Neue Präsentation

Matsa gab gestern eine neue Präsentation heraus ( Link ) und beim genäuen "studieren" findet män äuch erste Angäben zur laufenden Goldproduktion auf der Red October Goldmine.Die Juli-Lieferung an AngloGold betrug 3.868 Tonnen Erz und der durchschnittliche Goldgehalt lag bei 7,43 g/t! Dieses Gold wurde dann zu einem Goldpreis von 2.090 AUD verkauft. Der Minenplan, den Matsa Resources vorher aufgestellt hat, zeigte eine Kalkulation mit einem durchschnittlichen Gehalt von 5,6 g/t auf. Die erzielten 7,43 g/t Gold liegen also 30% über den Planwerten.Sicherlich war dies erst die erste Lieferung, doch ein 30% höherer Goldgehalt im Erz ist eine Hausnummer, besonders deshalb, weil Matsa laut dem Minenplan erst noch in die richtig gehaltvollen Erzadern vordringen wird.Die Daten stimmen positiv und wenn es so weitergeht, dann wird der Markt die bisherige Zurückhaltung sicherlich überdenken. Matsa hat die Red October Mine in 2017 von Saracen gekauft, damals notiert der Goldpreis rund 500 AUD unter dem aktuellen Niveau. Ob Saracen die Mine bei >2.000 AUD auch verkauft hätte?© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.