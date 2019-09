Russische Gold- und Devisenreserven in der 36. KW

Vor kurzem gab die Zentralbank der Russischen Föderation die aktuellen Zahlen zum Stand der Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar per 6. September 2019 heraus. Aus diesen geht hervor, dass die internationalen Währungsreserven Russlands in der 36. Kalenderwoche erneut gestiegen sind.Den Angaben zufolge belief sich der Stand der Gold- und Devisenreserven auf 532,7 Milliarden US-Dollar. Demnach stiegen die internationalen Währungsreserven um 2,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 530,5 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de