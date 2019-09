Kurzweilige Rally, Goldpreis wieder gesunken

Der Goldpreis verlor seine Gewinne aus der Rally nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), Zinssenkungen und Quantitative Lockerung durchzuführen, so ein Bericht auf Investing.com Demnach senkte die EZB seinen Einlagenzinssatz auf -0,5% und versprach, dass die Zinsen für längere Zeit niedrig bleiben würden. Die EZB gab an, dass sie ab 1. November wieder Anleihekäufe in Höhe von 20 Milliarden Euro je Monat durchführen werde.Laut Barani Krishnan, Senior-Analyst bei Investing.com, würde diese Handlung die US-Notenbank Fed unter Druck setzten, ähnlich milde Maßnahmen bei ihrer nächsten Sitzung am 17. und 18. September zu ergreifen.© Redaktion GoldSeiten.de