USA: Goldexport und -import gesunken

Wie das Nachrichtenportal Scrap Monster berichtet, sind die Goldexporte der USA in den ersten sieben Monaten des Jahres im Vergleich zur Vorjahreszeitraum um 29% gesunken. Demnach belief sich der Wert der US-amerikanischen Goldexporte vom Januar bis einschließlich Juli 2019 auf 9,09 Milliarden US-Dollar. Im siebenmonatigen Vorjahreszeitraum betrug der Wert der Goldexporte noch 12,72 Milliarden US-Dollar.Das größte Abnehmerland war Scrap Monster zufolge das Vereinigte Königreich, das Gold im Wert von ca. 5,71 Milliarden US-Dollar aus den USA erhielt. Dies stellt fast 63% der US-amerikanischen Goldexporte dar. Weitere große Abnehmer waren die Schweiz (14,36 Mrd. USD), Indien (966,03 Mio. USD), Kanada (315,37 Mio. USD) und Italien (208,26 Mio. USD).Die Goldimporte der USA in den ersten sieben Monaten des Jahres sanken laut Scrap Monster ebenfalls. So beliefen sie sich vom Jahresanfang bis Juli auf 4,03 Milliarden US-Dollar; 31% weniger als 5,81 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Fast 40% der US-amerikanischen Goldimporte kamen aus Mexiko. Doch auch diese sanken verglichen zum Vorjahreszeitraum um 19% auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Weitere große Goldimporte erhielten die USA aus Kanada (1,03 Mrd. USD), Peru (279,78 Mio. USD), Kolumbien (250,56 Mio. USD) und Nicaragua (239,21 Mio. USD).© Redaktion GoldSeiten.de