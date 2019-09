Will Rhind: "Gold besitzt mehr Wert in einem Portfolio, als die meisten Leute glauben."

Gold hatte einen großartigen Run in diesem Jahr, so berichtet Barron's . Doch aufgrund seiner Volatilität und schwierigen Wertfindung hatte es schon immer eine eher fragwürdige Reputation unter Vermögensverwaltern. InvestmentNews hatte eine Studie zitiert, die zeigte, dass eine Goldallokation von 5% die risikobereinigte Performance eines Standardportfolios aus 60% in Aktien und 40% in Anleihen verbessert. Laut Recherchen von GraniteShares sei die optimale Allokation 35% in Gold, mit 60% in Aktien und 5% in Anleihen. "Gold besitzt mehr Wert in einem Portfolio, als die meisten Leute glauben", erklärte auch Will Rhind, Gründer und CEO von GraniteShares.Hierzu äußerte sich auch Ryan Giannotto, Director in der Forschungsabteilung von GraniteShares. "Die Leute denken oftmals nur darüber nach, wie etwas gegenüber Aktien korreliert, doch tatsächlich muss man sich die Frage stellen, wie es gegenüber allen Vermögenswerten im Portfolio korreliert." Gold besitze essentiell keine Korrelation zu irgendeinem Marktfaktor, meint Giannotto.© Redaktion GoldSeiten.de