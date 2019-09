Infografik: Der neue Gold-Silber-Zyklus

Gold- & Silberfutures

Die meisten Trader handeln nicht mit physischem Gold und Silber, sondern mit Papierkontrakten über ein Versprechen zu einem zukünftigen Preis zu kaufen. Üblicherweise sind Spekulanten Long und Commercials Short positioniert, was den Gold- und Silberpreis angeht. Doch wenn sich deren Positionen nahe Null befinden, dann findet üblicherweise eine deutliche Aufwärtsbewegung des Silberpreises statt.





Wenn der Unterschied zwischen dem Gold- und Silberpreis (d.h. die Kompression des Verhältnisses) abnimmt, dann lässt sich daraus schließen, dass der Silberpreis große Bewegungen nach oben machen kann. Die Kompression des Gold-Silber-Verhältnisses befindet sich nun auf hohen Niveaus und könnte letztlich zu ihrem langfristigen Durchschnitt zurückkehren, was andeutet, dass eine starke Preisbewegung in Silber bevorsteht.





Die Silberproduktion nimmt trotz der zunehmenden Wichtigkeit des Metalls als sicherer Hafen sowie dessen Verwendung für industrielle Anwendungen und erneuerbare Technologien ab.





Silber wird nicht nur für Münzen, Barren, Schmuck und Silberware verwendet. Etwa 56,1% seines jährlichen Verbrauchs ist industriellen Zwecken zuzuschreiben. Silber wird innerhalb der Solartechnologie auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Obwohl Photovoltaikanlagen aktuell nur 8% des jährlichen Silberverbrauchs ausmachen, so soll sich dies mit den zunehmenden Verwendungszwecken der Solartechnologie verändern.

In einer Infografik, die von Endeavour Silver zur Verfügung gestellt wurde, werden einige wichtige Indikatoren dargestellt, die auf einen kommenden Gold-Silber-Zyklus hindeuten. In einem derartigen Zyklus, so der Visual Capitalist , könnte eine Investition in harte Vermögenswerte dabei helfen, Ihren Reichtum zu schützen.Seit 2008 drucken Zentralbanker Geld und retten die großen Banken, bevor diese bankrott gehen können. Durch dieses einfache und reichliche Geld hat diese Strategie so gut funktioniert, dass fast in jedem Sektor - mit Ausnahme der Edelmetalle - ein Bullenmarkt entstanden ist.Aufgrund dieser Menge Währung scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bevor die Warenpreise steigen oder inflationiert werden - und so die Kaufkraft des Dollar erodieren.Gold und Silber sind zwei der einzigen Assets, die von Inflation unberührt bleiben und ihren Wert behalten.Für Investoren gibt es laut Visual Capitalist mehrere Anzeichen für einen derartigen Zyklus:Den exakten Gold- und Silberpreis zu prognostizieren ist keine Wissenschaft, doch es gibt klare Anzeichen dafür, in welche Richtung sich die Preise entwickeln werden. Gold- und Silberpreis mögen eine Welt billigen und einfachen Geldes vielleicht nicht akkurat widerspiegeln, doch nun könnte dennoch ihre Zeit gekommen sein.© Redaktion GoldSeiten.de