Kitco-Umfrage: Wall Street vorsichtig, Main Street noch immer bullisch

Die Vorsicht kehrt erneut an den Goldmarkt zurück, während die Analysten der Wall Street ihre bullischen Prognosen vor dem Treffen der Federal Reserve in der nächsten Woche verstärkten. Die kürzliche Umfrage von Kitco News zu den wöchentlichen Goldpreisentwicklungen zeigt keinen klaren Konsens unter den Marktanalysten, wobei die Federal Reserve möglicherweise weniger taubenhaft reagieren könnte, als die Märkte erwarten.Diesmal nahmen 17 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Von diesen waren 8 (47%) der Meinung, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere 5 (29%) von diesen prognostizierten einen kurzfristig niedrigeren Preis. Vier (24%) Analysten erwarteten Seitwärtsbewegungen.Zudem befragte man auch 1.500 Kleinanleger; die Anzahl der Befragten stellte ein neues 1-Jahreshoch dar. Von diesen waren 914 (61%) der Meinung, dass es zu einem Goldpreisanstieg kommen wird. Weitere 346 (23%) Befragte erwarteten einen Preisrückgang des gelben Edelmetalls. Die verbleibenden 240 (16%) Teilnehmer prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de