Ölpreis steigt nach Angriff auf saudi-arabische Öleinrichtungen

Die Ölpreise werden auf ihrem höchsten Wert seit Mai gehandelt, nachdem am Samstag ein Angriff auf saudi-arabische Öleinrichtungen das weltweite Rohölangebot durcheinanderbrachte, so berichtet CNN Business "Das ist eine große Sache", erklärte Tom Kloza, leitender Ölanalyst bei Oil Price Information Service. "Das ist der größte Schock für die Ölmärkte seit Hurrikan Katrina. Und ähnlich wie Katrina wird er uns noch Monate, zumindest Wochen, verfolgen."Der Angriff zielte auf wichtige saudi-arabische Öleinrichtungen ab und wirkte sich auf die Hälfte der Ölkapazitäten des Landes, oder 5% des täglichen, weltweiten Ölangebots aus. Tatsächlich wurde die weltweit größte Ölproduktionsanlage attackiert. Der saudi-arabische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman erklärte, dass eine tägliche Öl- und Gasproduktion von 5,7 Millionen Barrel betroffen sei.Der Schock auf den Ölpreis sei bereits bemerkbar, doch die langfristigen Folgen blieben abzuwarten, so CNN Business. Einige Analysten erwarten, dass die Rally kurzfristig relativ kurz bleiben könnte, wenn der Schaden für Saudi Aramco, das staatliche Ölunternehmen Saudi-Arabiens, minimal sei.© Redaktion GoldSeiten.de