Investoren fokussiert auf Treffen der Zentralbanken

Die nächsten geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken in dieser Woche sollen den weiteren Verlauf des Goldpreises bestimmen, so berichtet Investing.com . Der Preis sei aufgrund des Angriffs auf saudi-arabische Öleinrichtungen etwas gestiegen.Der US-Präsident Donald Trump meinte am Sonntag erst, dass die USA "geladen und entsichert" für eine mögliche Reaktion auf den Angriff seien, während Außenminister Mike Pompeo zusätzlich twitterte, dass der Iran einen "noch nie dagewesenen Angriff auf das weltweite Energieangebot" unternommen hätte.In dieser Woche erwartet man größtenteils, dass die Federal Reserve die Zinsen am Mittwoch erneut senken wird. Am Donnerstag folgen dann die Treffen der Zentralbanken Japans, des Vereinigten Königreiches, Norwegens und der Schweiz.