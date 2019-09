Go Metals Corp.: Aktueller Stand der Gravitationserkundung auf IOCG Monster

Vancouver, 16. September 2019 - Go Metals Corp. (CSE: GOCO) ("Go Metals" und/oder das "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand des Gravitationsprogramms auf dem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen IOCG-Projekt Monster ("Liegenschaft") im Yukon Territory, Kanada. Go Metals berichtet folgendes:- Auswertung der Gravitationsdaten mit 15 cm-DEM.- Die Gravitationsdaten können bis zu einem Fehler von weniger als 0,03 mgal ausgewertet werden.- Der Fehler liegt innerhalb der Grenzen der IOCG-Zielerfassung.- Erste hochauflösende Gravitationserkundung zur Exploration eines IOCG-Ziels im Yukon verwendet.- Daten unterstützen Bohrungen auf allen drei Zielen: Bloom, Beast und Arena.Die Liegenschaft Monster ist eine großes 6.350 Hektar umfassende IOCG-Liegenschaft im Yukon. Die Vererzung auf dem Claim ähnelt der IOCG-Co-Lagerstätte Olympic Dam und anderen IOCG-Lagerstätten auf dem Gawler-Kraton. Diese IOCG-Lagerstätten ("IOCG", Iron Oxide Copper Gold; Eisenoxid, Kupfer, Gold) wurden hauptsächlich mithilfe von Magnetik- und Gravitationsdatensätzen anvisiert.Ausschlaggebend für die Aufbereitung von Gravitationsdaten ist ein hochauflösendes digitales Höhenmodell (DEM). Aufgrund des rauen Geländes im Yukon und insbesondere auf der Liegenschaft Monster wurden historische Gravitationsmessungen mittels digitaler Höhenmodellen mit niedriger Genauigkeit (90 m Genauigkeit) durchgeführt.Go Metals hat mithilfe einer Hightech-Drohnenerkundung ein liegenschaftsweites 15 cm-DEM von für die Aufbereitung der Gravitationsdaten erworben. Dieses DEM ist über 600-mal genauer als das historische DEM, wodurch die neue Gravitationsinversion eine viel höhere Auflösung erhält. Die Daten wurden auf eine Zellgröße von ungefähr 11 m und einen Fehler von 0,03 mgal invertiert.IOCGs, die in hämatitischen Brekziensystemen wie Olympic Dam und Carrapateena in Australien beherbergt sind, wurden mit hochauflösenden Gravitationsdaten erkundet. Carrapateena wurde basierend auf einer 2,5-mgal-Gravitationsanomalie anvisiert. Der Fehler des Datensatzes von Go Metals beträgt nur 0,03 mgal, was zu einem hervorragenden Verhältnis von Signal zu Rauschen führt.Vor dieser Erkundung hatten die Gravitationsdaten die IOCG-Vererzung im Yukon nicht erfolgreich erfasst. Die Datenverarbeitung wurde durch niedrigauflösende DEMs eingeschränkt. Mit dem Aufkommen der Drohnen-Technologie und verbesserten Satelliten-DEMs wurde dieses Hindernis beseitigt. Die von Go Metals erworbene 15 cm-DEM basiert auf 7.721 hochauflösenden Fotografien und stimmt hervorragend mit den unabhängigen Höhendaten der Gravitationsmessung überein.Die weitere geophysikalische Auswertung integriert Gravitations-, Magnetik- und IP-Daten. Die endgültigen Daten werden verwendet, um ein Bohrprogramm für den Frühsommer 2020 auszuarbeiten.Scott Sheldon, President von Go Metals, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit den Datensätzen, die wir mit Hilfe von MWH und Groundtruth in diesem Sommer erhalten haben. Die umfangreichen Daten werden uns helfen, in der nächsten Saison mit Zuversicht zu bohren."Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung präsentierten technischen Informationen geprüft.Go Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbauunternehmen. Die Vorgehensweise des Unternehmens ist, auf lokales Talent zurückzugreifen und lokale Territorien zu respektieren bei Beibehaltung des Potenzials für neue Entdeckungen. Go Metals beabsichtigt die Entwicklung von Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen.Scott Sheldon, President Go Metals Corp. Tel: 604.725.1857E-Mail: scott@gometals.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.