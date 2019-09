Gatling Exploration Inc. erweitert Bohrprogramm bei Goldprojekt Larder auf 35.000 m

Vancouver (British Columbia), 16. September 2019. Gatling Exploration Inc. (TSX-V: GTR, OTC: GATGF) (Gatling oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein aktuelles Bohrprogramm auf 35.000 Meter erweitert. Das Programm hat bereits wichtige Meilensteine erreicht, indem es hochgradige Linsen bestätigt und die Lagerstätten Bear und Cheminis mit mehreren Bohrlöchern erweitert hat. Gatling wird den Großteil des erweiterten Programms nutzen, um den vier Kilometer langen mineralisierten Abschnitt entlang des Cadillac Larder Lake Break (der CLLB) durch intensive Ausfallbohrungen weiterhin zu erschließen. Weitere wichtige Schwerpunkte werden die kürzlich erworbene Zone Kir Vit umfassen, in der mehrere hochgradige Proben an der Oberfläche entnommen wurden.- Höhepunkte von Bear. Gatling hat bei der Lagerstätte Bear über 13.000 Meter gebohrt und Abschnitte vorgefunden, einschließlich 20,7 Gramm Gold pro Tonne auf 6,1 Metern und 10,6 Gramm Gold pro Tonne auf 5,0 Metern (Abbildungen 3 und 5). Die Lagerstätte Bear besteht aus drei verschiedenen mineralisierten Zonen, deren aktuellen Abmessungen sich auf einen Streichen von bis zu 600 Metern und eine Tiefe von über 850 Metern belaufen.- Höhepunkte von Cheminis. Gatling hat bei der Lagerstätte Cheminis über 2.500 Meter an Bohrungen durchgeführt und Gehalte wie 12,3 Gramm Gold pro Tonne auf 5,0 Metern verzeichnet (Abbildung 4). Die Lagerstätte Cheminis beherbergt eine umfangreiche historische Infrastruktur und besteht aus vier Zonen, die sich über einen Streichen von 450 Metern und eine Tiefe von 1.000 Metern erstrecken.- Mineralisierung auf einer Streichenlänge von vier Kilometern. Gatling hat zwischen der Lagerstätte Bear und Fernland eine mineralisierte Streichenlänge von vier Kilometern ermittelt. Die Geologie innerhalb dieses Abschnitts umfasst alteriertes mafisches Vulkan- sowie ultramafisches grünes Carbonat- und Sedimentgestein, das hochwertiges Gold und günstige Alterationen aufweist. Jüngste Bohrergebnisse unterstützen die Auffassung von Gatling, wonach Bear, Cheminis und Fernland Teil eines durchgängigen mineralisierten Abschnitts sind (Abbildung 1).- Explorationen bei Kir Vit. Gatling hat mit den Bohrungen im Erkundungsgebiet Kir Vit begonnen, und zwar in jenem Gebiet, in dem hochgradige Oberflächenproben entnommen worden waren. Im Rahmen der Bohrungen werden auch das umfassende hydrothermale Profil sowie geophysikalische Ziele entlang der Porphyr- und Konglomeratabschnitte untersucht werden.- Explorationsstrategie. Gatling wird weiterhin intensiv Ausfallbohrungen entlang des CLLB durchführen und die Zone Kir Vit erkunden. Die zusätzliche Länge des aktuellen Bohrprogramms wird für weitere Untersuchungen der abwärtsgerichteten Beständigkeit der Lagerstätte Bear, der Mineralisierung Fernland, der Cheminis-Erweiterungsziele sowie der Zone Kir Vit genutzt werden (Abbildung 2).CEO und President Nav Dhaliwal sagte: Dies ist die zweite große Erweiterung unseres Bohrprogramms 2019 beim Goldprojekt Larder und das Ergebnis wiederholter Erfolge. Unser Hauptaugenmerk wird weiterhin auf intensive Ausfallbohrungen entlang des vier Kilometer langen Abschnitts gerichtet sein, um Bear, Cheminis und Fernland zusätzlich zu erweitern und schließlich unsere Auffassung zu unterstützen, wonach alle drei Lagerstätten miteinander verbunden sind. Darüber hinaus werden wir weitere Bohrlöcher für die Untersuchung hochgradiger Ziele in der neuen Zone Kir Vit nutzen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48846/2019-09-16 GTR NR Program expansion 35000 m_DE_PRCOM.001.jpegAbb. 1: Goldprojekt Larder mit Lagerstätten und Erkundungsgebieten mit regionalen Goldabschnittenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48846/2019-09-16 GTR NR Program expansion 35000 m_DE_PRCOM.002.jpegAbb. 2: Bohrplankarte mit 3 mineralisierten Hauptzonen beim Goldprojekt Larderhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48846/2019-09-16 GTR NR Program expansion 35000 m_DE_PRCOM.003.jpegAbb. 3: Abschnitt der Lagerstätte Bear mit Blickrichtung Westen mit bedeutsamen Goldwerten und Geologiehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48846/2019-09-16 GTR NR Program expansion 35000 m_DE_PRCOM.004.jpegAbb. 4: Abschnitt der Lagerstätte Cheminis von GTR-19-010 mit Blickrichtung Südwestenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48846/2019-09-16 GTR NR Program expansion 35000 m_DE_PRCOM.005.jpegAbb. 5: Hybrid-Längsabschnitt mit Blickrichtung Norden zur Lagerstätte BearDas Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Incentive-Aktienoptionen gewährt hat, die zum Kauf von 200.000 Stammaktien (die Optionen) durch einen Director des Unternehmens berechtigen. Die Optionen können innerhalb von drei Jahren nach dem Emissionsdatum zu einem Preis von 0,58 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Optionen wurden im Rahmen des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt und unterliegen den Bedingungen dieses Plans sowie der Zustimmung der TSX Venture Exchange.Gatling Exploration ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der Provinz Ontario gelegenen Goldprojekts Larder konzentriert. Das Konzessionsgebiet Larder beherbergt drei hochgradige Goldlagerstätten, die sich - 35 Kilometer östlich von Kirkland Lake gelegen - entlang einer Diskontinuität, dem Cadillac-Larder Lake Break, erstrecken. Das Projekt wird zu 100 % von Gatling kontrolliert und besteht aus patentierten und nicht patentierten Claims, Pachtkonzessionen und Bergbaulizenzen, die über das Gebiet der Townships McVittie und McGarry verteilt sind. Das 3.370 Hektar große Projektgelände liegt 7 Kilometer westlich der Mine Kerr Addison, aus der 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Alle Bereiche des Konzessionsgebiets Larder sind mit dem LKW bzw. mit geländegängigen Fahrzeugen über nicht gewartete Straßen und Zufahrtswege erreichbar.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Tribble, P. 