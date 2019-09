Pacific Rim Cobalt: Positive Ergebnisse der Mineralaufbereitungs- und Ausbringungstests von im Durchschnitt 99,6% Nickel und 98,4% Kobalt

VANCOUVER, 17. September 2019 - Pacific Rim Cobalt Corp. (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt") (CSE: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FRANKFURT: NXFE) gibt die positive Ergebnisse der Mineralaufbereitungs- und Ausbringungstests an Material aus ihrem Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops bekannt, die von ihrem unabhängigen Partner für Extraktionstechnologie- und Mineralverfahrensentwicklung (der "Partner") berichtet wurden.Die erste Phase des detaillierten Programms im Labormaßstab wurde durchgeführt, um die Separationstechnologie an Materialproben aus verschiedenen geologischen Profilen des Nickel-Kobalt-Projekts Cyclops zu beurteilen.Die Proben wurden unter Verwendung der firmeneigenen Chloridmisch-Technologie des Partners ausgelaugt, d. h. eine Mischung aus Salzsäure (HCl) und Magnesiumchlorid (MgCl2). Die Ergebnisse der Laugungstests zeigten, dass die Chloridmisch-Laugungstechnologie bei der Ausbringung der wertvollen Elemente nämlich Nickel (Ni) und Kobalt (Co) aus den drei getesteten Lateritproben effektiv war.- Probe 1: Die Ausbringungsraten für Nickel und Kobalt lagen bei 99,2 % bzw. 99,3 %- Probe 2: Die Ausbringungsraten für Nickel und Kobalt lagen bei 99,8 % bzw. 97 %- Probe 3: Die Ausbringungsraten für Nickel und Kobalt lagen bei 99,8 % bzw. > 99 %In der zweiten Phase dieses Programms werden jetzt Lösungen in großen Mengen für nachfolgende Lösungsmittelextraktionstests zur Ausbringung von Nickel, Kobalt und Eisen unter den im Phase-1-Laugungsprogramm festgelegten Bedingungen vorbereitet.- Trennung von Nickel, Kobalt und Eisen durch Lösungsmittelextraktion sowie Gewinnung von Nickel- und Kobaltprodukten zur Herstellung von Metallsalzen in Batteriequalität im Labormaßstab.- Bereitstellung von Daten für die Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotanlage.Die neuesten Ergebnisse sind Teil eines integrierten Programms, das vom Unternehmen implementiert wird, um einen kritischen Weg für die Verarbeitung von Nickel- und Kobaltlateriten zu entwickeln. Das Entwicklungsprogramm umfasst folgende Komponenten:- Bewertung der Verfahrenstechnik- Machbarkeitsstudien der Verfahren- Planung, Bau und Betrieb einer Pilotanlage- Planung, Bau und Betrieb einer Demonstrationsanlage- Bestätigt mit positiven Ergebnissen die Eignung der gemischten Chlorid-Laugungstechnologie an 2 Proben des indonesischen Laterits.- Ausheben und Beprobung der Testgruben auf dem Projekt Cyclops des Unternehmens führten zu einer Großprobe von 285 kg für Detailarbeiten im Labormaßstab. Diese Probe wurde auf dem Luftweg nach Kanada transportiert.- Standort Kanada- Festlegung der optimale Laugungsbedingungen.- Ermittlung der Trennung von Nickel, Kobalt und Eisen durch Lösungsmittelextraktion.- Erhalt von gesättigten Lösungen zur Ausbringung von Nickel, Kobalt und Eisen.- Entwicklung von Kriterien der Verfahrensplanung für die Pilotanlage.- Standort Kanada- Herstellung hochreiner Strip-Lösungen, die für die Herstellung von Nickel- und Kobalt-MHP sowie Nickel- und Kobaltsulfate geeignet sind.- Festlegung der Planungskriterien für eine Demonstrationsanlage.- Produktion von Nickel- und Kobaltprodukten, die den Marktspezifikationen entsprechen.- Gewährleistung, dass die Aufbereitungsrückstände und Abwässer den Umweltrichtlinien entsprechen.- Standort Indonesien- Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Aspekte einer Anlage im kommerziellen Maßstab.- Demonstration der Fähigkeit, ein Produkt innerhalb der Marktspezifikationen herzustellen.- Bereitstellung eines Produkts zur Marktbewertung.- Sicherung der langfristigen Produktversorgung durch optimale Anlagenverfügbarkeit.- Festlegung der Planungskriterien für eine für eine Anlage im kommerziellen Maßstab.Offenlegung gemäß National Instrument 43-101Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Garry Clark P.Geo., ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt und gemäß NI 43-101 ein qualifizierter Sachverständiger, geprüft und zugelassen. Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochwertiger Kobalt- und Nickellagerstätten sowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche. Besuchen Sie bitte https://pacificrimcobalt.com für weitere Informationen.Pacific Rim Cobalt Corp.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sbromley@investfortuna.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.