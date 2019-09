Natixis: Höherer Goldpreis ist nicht für die Ewigkeit

Geopolitische sowie wirtschaftliche Unsicherheit helfen dabei, den Goldpreis über 1.500 Dollar je Unze zu unterstützen und obgleich es kurz- bis mittelfristig Raum nach oben gibt, ist Edelmetallanalyst Bernard Dahdah von der französischen Bank Natixis nicht der Ansicht, dass es langfristigen einen höheren Goldpreis geben wird, so berichtet Kitco News In einem Bericht der Bank korrigierte man die Goldpreisprognose für das nächste Jahr höher und erklärte, dass man in der ersten Jahreshälfte zwar einen höheren Goldpreis erwarten würde, dass sich das Edelmetall jedoch in der zweiten Hälfte 2020 schwer tun wird. "Auch, wenn wir unsere Preisprognose für 2020 nach oben korrigiert haben, so spiegelt das keine bullische Haltung angesichts der aktuellen Preisniveaus wider", erklärte Dahdah.Im Jahr solle Gold durchschnittlich 1.400 Dollar je Unze erreichen und im letzten Quartal des Jahres erneut auf 1.560 Dollar je Unze steigen. Im nächsten Jahr erwarte Natixis einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.420 Dollar je Unze; eine Erhöhung der vorherigen Prognose von 1.370 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de