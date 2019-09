Kinross: Goldpreis positiv für Expansionspläne

Es scheint, als habe der Goldpreis einen neuen Boden bei 1.500 Dollar je Unze etabliert, meinte CEO von Kinross Gold Corp. am Montag und verschaffte dem kanadischen Bergbauunternehmen das notwendige Vertrauen, um Expansionspläne einer westafrikanischen Mine voranzutreiben, berichtete Reuters Zuvor hieß es von Kinross am Sonntag, dass das Unternehmen 150 Millionen Dollar ausgeben würde, um die Kapazität seiner Tasiast-Goldmine in Mauretanien bis 2023 auf 24.000 Tonnen am Tag zu steigern. "Wir erreichen die Ziellinie mit deutlich weniger Kapital", erklärte CEO Paul Rollinson, wobei dem Unternehmen 300 Millionen Dollar im Laufe des Herbstes für Projektfinanzierung bereitstehen würden."Mauretanien ist ein Land, das noch immer nach ausländischen Investitionen auf der Suche ist und wir stellen eine Linse für die Welt dar; das wissen sie", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de