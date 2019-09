Fed-Überraschung könnte Goldpreis explodieren lassen

Der Goldpreis stieg am Dienstag aufgrund Erwartungen, dass die US-amerikanische Federal Reserve den Leitzins in dieser Woche erneut senken wird, so berichtet CNBC . Jedoch wurde das gelbe Edelmetall innerhalb einer relativ engen Spanne gehandelt, während Investoren auf weitere Informationen bezüglich der Haltung der Zentralbank gegenüber der zukünftigen Geldpolitik warten."Aktuell positionieren sich die Trader in Gold, während sie versuchen, sich auf das Treffen der Fed vorzubereiten", kommentierte Michael Matousek, führender Trader bei U.S. Global Investors. "Wenn die Fed enttäuscht oder die Zinsen nicht senkt, dann wird es wahrscheinlich zu einem Goldpreisrückgang kommen. Wenn sie hingegen alle überrascht und die Zinsen um 50 Basispunkte anstatt nur 25 senkt, dann könnte das zu einer Preisexplosion in Gold führen", fügte Matousek hinzu.Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities meinte zudem, dass man insbesondere auch auf die Wortführung der Zentralbanker achten würde, da dies zuvor als taubenhafte Bestätigung aufgefasst worden war, dass es notwendig sei, weitere Zinssenkungen durchzuführen. "Der Aufwärtstrend des Goldes ist intakt und scheint so bald auch nicht bedroht zu sein", erklärte Gahli zusätzlich.© Redaktion GoldSeiten.de