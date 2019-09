Goldpreis reicht nicht aus; Bergbaubranche braucht neue Entdeckungen

Investoren beginnen, den Junior-Bergbauunternehmen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, doch die Branche sei noch nicht aus dem Schneider, wenn es darum ginge, notwendiges Kapital aufzubringen, so meint Ioannis Tsitos, Präsident von Goldsource Mines . Es bräuchte mehr als nur höhere Goldpreise, um Investoren anzuziehen; nämlich neue Greenfield-Entdeckungen."Die Investorenstimmung im Sektor verbessert sich zwar, doch die Junior-Explorationsunternehmen müssen sich anstrengen und zeigen, dass sie neue Vorkommen entdecken", erklärte er laut Kitco News . Zudem hätte es im letzten Jahrzehnt deutliche Budgetrückgänge für Greenfield-Explorationen gegeben; das wiederum habe zu weniger Entdeckungen geführt.Der Begriff Greenfield-Exploration bezieht sich auf Projekte, die in unbekannten Territorien durchgeführt werden, in denen Informationen zu Mineralisierungen innerhalb der Region unbekannt sind. Aufgrund dieser fehlenden Informationen sind Greenfield-Explorationen riskanter als Brownfield-Projekte, bei denen die Exploration nahe existierender Minen durchgeführt wird.© Redaktion GoldSeiten.de