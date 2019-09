Auryn Resources Inc. schließt 6 Millionen Dollar Bridge Loan ab

Vancouver, 13. September 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man die bereits angekündigte Brückenfinanzierung (das "Bridge Loan") für bis zu 6 Millionen CAD abgeschlossen hat. Die erste Tranche in Höhe von 3 Millionen US-Dollar ist bei der Gesellschaft eingegangen und wird zur Finanzierung des allgemeinen Betriebskapitals verwendet.Der Bridge Loan besteht aus zwei Tranchen in Höhe von 3 Mio. CAD, wobei die Bereitstellung der zweiten Tranche von der gegenseitigen Vereinbarung der Parteien abhängig ist.Das Überbrückungsdarlehen wird mit 10% p.a. verzinst und ist spätestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt der Förderung (dem "Fälligkeitsdatum") zurückzuzahlen; das Überbrückungsdarlehen kann jedoch nach 90 Tagen der Förderung nach Ermessen der Gesellschaft jederzeit und ohne Strafe zurückgezahlt werden. Der Überbrückungskredit ist durch einen Rahmenvertrag über alle gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerte der Gesellschaft gesichert.Im Zusammenhang mit dem Bridge Loan hat die Gesellschaft 500.000 Bonus-Optionsscheine ausgegeben, die eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausgabe haben. Jeder Optionsschein kann in eine Stammaktie der Gesellschaft zu einem Preis von 2,00 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden, kann aber erst nach dem Fälligkeitsdatum ausgeübt werden.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON Auryn Resources Inc.Ivan BebekGeschäftsführender VorsitzenderFür weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chAuryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov verfügbar ist.Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.