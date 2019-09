Eldorado Gold kehrt nach 300% um

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. verzeichnete bis zum Reaktionshoch dieser Tage bei 10,09 USD eine grandiose Performance von beinahe punktuellen 300%. Aktuell verlor die Aktie demgegenüber bereits 11,64% im September und scheiterte somit am Ausbruchsversuch, die langfristige Abwärtstrendlinie seit 2011 zu durchbrechen. Wie es nunmehr weitergehen könnte, erfahren Sie wie immer an dieser Stelle im Nachgang.Aufgrund des intakten Abwärtsimpulses sollten weitere Rücksetzer einkalkuliert werden. Im Zuge dessen sollten durchaus weitere Abgaben bis zur Unterstützungszone von 7,35 bis 7,00 USD je Anteilsschein einkalkuliert werden, bevor die Bullen wieder an Fahrt gewinnen könnten. Die Chancen einer baldigen bzw. dortigen Stabilisierung stehen jedenfalls günstig und somit könnte es in naher Zeit eine Kaufchance geben. Der bullisch ausgerichtete Marktteilnehmer erwartet in der Konsequenz eine erneute Attacke auf die Marke von 10,00 USD bzw. der primären Abwärtstrendlinie.Ein Ausbruch auf Wochenschlussstandbasis über 10,09 USD dürfte dabei weiteres Potenzial auf der Oberseite freigeben, sodass mittelfristig durchaus Notierungen im Bereich von 13,00 bzw. 13,50 USD möglich erscheinen.Unterhalb von 6,50 USD wird es hingegen düster. Denn mit der dann klar erfolgten Unterschreitung der Unterstützung von 7,00 USD wäre eine Ausdehnung der gestarteten Verlustserie bis mindestens 5,65 USD denkbar. Unterhalb dessen müsste man sogar, mitsamt Unterschreitung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA aktuell bei 5,99 USD), von einer stärkeren Korrektur bis zum Bereich von 4,50 USD bzw. darunter bis hin zu runden Marke von 4,00 USD rechnen.Die Bullen sollten wachsam sein. Denn in Kürze könnte die Nachfrage nach den Papieren wieder steigen, sofern die Unterstützungszone von 7,00 bis 7,35 USD erneut bestätigt werden kann. In der Konsequenz wäre eine erneute Attacke auf die Marke von 10,00 USD zu erwarten, bevor darüber und mittelfristig das Niveau von 13,00 USD interessant werden sollte.Ein Test der Zone von 7,00 bis 7,35 USD ist anzunehmen. Bleibt der Verkaufsdruck jedoch auch dort ungebrochen, so müsste man sich speziell mit Notierungen unterhalb von 6,50 USD, auf eine Ausdehnung der Korrektur bis mindestens 5,65 USD einstellen. Unterhalb dessen wäre das Niveau bei 4,50 USD bzw. darunter die Marke bei 4,00 USD zu nennen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.