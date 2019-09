Blue Lagoon Resources Inc. schließt 1. Tranche der Privatplatzierung ab

Vancouver, 18. September 2019 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB:7BL; OTC: BLAGF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung), die in der Pressemeldung des Unternehmens vom 16. September 2019 beschrieben wurde, abgeschlossen hat. In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche hat das Unternehmen 300.000 Stammaktien zum Preis von 1,00 Dollar pro Aktie begeben und damit einen Bruttoerlös von 300.000 Dollar erzielt.Rana Vig, President und CEO des Unternehmens, zeichnete im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Wert von 300.000 Dollar. Da Insider des Unternehmens an der Privatplatzierung teilnahmen, wird sie als Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) gewertet. Das Unternehmen nimmt die Befreiung von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(a) in MI 61-101 in Anspruch, da der Marktwert der Transaktion nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Das Unternehmen wird weniger als 21 Tage vor dem Abschluss der Transaktion einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) in Verbindung mit der Transaktion mit einer nahestehenden Partei auf SEDAR einreichen, da das Unternehmen die Transaktion so schnell wie möglich abschließen wollte.Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Rohstoffexploration zu verwenden, um seine Konzessionsgebiete weiter auszubauen. Zusätzlich sollen damit auch allgemeine betriebliche Aufwendungen finanziert werden. Die an Herrn Vig begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von sechs Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum gebunden.Rana Vig, President und Chief Executive OfficerTel: 604-218-4766E-Mail: ranavig@gmail.comDie Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!