Unsicherheit innerhalb der Fed & unter Volkswirtschaftlern

Obgleich Präsident Trump enttäuscht von der Entscheidung der Federal Reserve ist, die Zinsen nur um 25 Basispunkte zu senken, so sollten Analysten dennoch stärker um die Unsicherheit der Fed gegenüber der Zukunft besorgt sein, so berichtet Investing News "Die Zinssenkung war größtenteils zu erwarten, wenn man den deflationären Druck bedenkt, der von den schwachen wirtschaftlichen Daten aus dem US-Produktionssektor angetrieben wurde, die Handelsspannungen mit China und die zunehmenden geopolitischen Probleme im Nahen Osten bedenkt", erklärte Nigel Green, CEO von deVere Group. "Es besteht große Unsicherheit unter den Volkswirtschaftlern und innerhalb der Fed an sich. Das ist ein ungewöhnliches Umfeld."Die Fed sei vor allem besorgt darum, die Zinsen zu stark zu senken, was Haushalte und Unternehmen dazu veranlassen könnte, zu viele Kredite aufzunehmen, wie es während ähnlicher Ereignisse vor der Finanzkrise 2008 der Fall war."Die Zinssenkung und das dazugehörige Statement der US-amerikanischen Federal Reserve bedeuten, dass Investoren investiert und diversifiziert bleiben müssen, sollten sie es ernst damit meinen, ihren Reichtum aufzubauen und zu schützen", meinte Green.© Redaktion GoldSeiten.de