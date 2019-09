Goldpreis leicht rückläufig nach Fed-Entscheidung

Nach dem zweitägigen Treffen der Federal Reserve am Donnerstag fiel der Goldpreis in Asien niedriger aus. Trump lamentierte die Entscheidung einer Zinssenkung um "nur" 25 Basispunkte und äußerte Sorgen darüber, dass der Handelskrieg mit China und das schwächere Weltwirtschaftswachstum die US-Wirtschaft weiterhin negativ beeinflussen könnten. Zuvor hatte er dazu aufgerufen, die Zinsen auf Null zu senken, berichtet Investing.com Der US-Dollar Index, der sich üblicherweise in die entgegengesetzte Richtung zu Gold bewegt, stieg anfänglich nach der Ankündigung der Federal Reserve, verlor bald darauf jedoch Momentum und befindet sich derzeit in den roten Zahlen."Seit Anfang September hat Gold wenig von dem Charme gezeigt, den es zwischen Juni und August zur Schau stellte, als es nahezu mühelos auf 6-Jahreshochs stieg und dann sogar bereit schien, die 1.600 Dollar je Unze zu erreichen", kommentierte Barani Krishnan, erfahrener Rohstoffstratege bei Investing.com.© Redaktion GoldSeiten.de