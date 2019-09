Dieses Edelmetall schlägt Warren Buffett

In einem meiner vorherigen Artikel habe ich Ihnen gezeigt, dass der Goldpreis den S&P 500 Index über eine Vielzahl verschiedener Zeitspannen hinweg - einschließlich Monate, Quartale, Jahre... und sogar ein Jahrhundert (bisher!) - übertroffen hat.Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht - in einem Twitter-Post von Charlie Bilello von Pension Partners - dass das gelbe Edelmetall auch den wohl größten lebenden Investor, Warren Buffett, geschlagen habe.Innerhalb einer Zeitspanne von 20 Jahren ist Gold um 485% gestiegen und schlägt damit Warrens Berkshire Hathaway mit einer Zunahme von 426%. Nicht nur das; das Goldroyalty- und -streamingunternehmen Franco-Nevada hat Buffett ebenso geschlagen.Zugegeben, Gold verzeichnete eine außergewöhnlich starke Rally in den 2000er Jahren, als die Aktien während der Dotcom-Blase und der Finanzkrise nach unten gedrückt wurden.Doch das ist genau mein Punkt. Diejenigen, die clever genug waren, ihre Portfolios während dieser Zeitspanne zu diversifizieren - und nicht nur in Gold, sondern auch in Anleihen, Immobilien und mehr - waren in besserer Verfassung als einige andere Investoren.Da wir gerade Franco-Nevada erwähnt haben... Das Royalty-Modell des Unternehmens ist eines, an das ich glaube und über das ich auch oft geschrieben habe.Pierre Lassonde, Vorsitzender und Mitgründer von Franco-Nevada hat dem Unternehmen dabei geholfen, eine sehr spezielle Rolle innerhalb der Bergbauindustrie zu spielen; wobei viele Investoren dessen Wichtigkeit nicht realisieren. Beispielsweise haben viele Goldroyaltyunternehmen das gelbe Edelmetall übertroffen, wie im obigen Chart gezeigt wird.Franco besitzt ein robustes Geschäftsmodells und seine Fähigkeit, Umsatz in Zeiten zu machen, wenn der Preis von Gold (oder anderer Edelmetalle) sowohl steigt als auch fällt, ist der Faktor, der das Unternehmen attraktiv macht.