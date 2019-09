Palladium: Kursausbruch läuft jetzt an

Palladium konnte eine Konsolidierung im August bei 1.378 USD beenden und schob sich in den Vorwochen wieder verstärkt nach oben. Die Notierungen schafften einen Anstieg an das Jahreshoch bei 1.619 USD, bevor an den Vortagen eine Konsolidierung begann. Daraus bricht Palladium derzeit nach oben aus.Der Ausbruch über 1.619 USD auf neue Hochs bietet die Chance, die Rally fortzusetzen. Spielraum wäre hierbei zunächst bis in den Bereich der oberen Trendbegrenzung gegeben, welche bei 1.722 USD eine Hürde darstellt. Davon ausgehend könnte eine Konsolidierung erwartet werden. Abgaben unter 1.570 USD würden hingegen für einen Fehlausbruch sprechen, sodass eine Korrektur bis 1.497 USD anlaufen könnte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG