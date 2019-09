Gold - Der Bulle lebt!

Nach einer fulminanten Rally, ausgehend von 1.265 US-Dollar Mitte Mai, stieg der Goldpreis innerhalb von dreieinhalb Monaten in der Spitze bis auf 1.557 US-Dollar an. Die letzten vier Wochen waren dabei zunächst von mehreren Anläufen auf die Widerstandszone um 1.550 - 1.555 US-Dollar geprägt. Hier liefen sich die Bullen jedoch am 3.September schließlich fest, so dass es im Anschluss zu einem relativ scharfen Rücksetzer bis auf 1.483 US-Dollar kam. Trotz mehrmaliger Erholungsversuche konnte sich der Goldpreis bislang nicht von der psychologischen Marke von 1.500 US-Dollar nachhaltig wieder nach oben absetzen.Gleichzeitig ist der Rückfall von bislang 74 US-Dollar ziemlich überschaubar. Trotz der ursprünglich stark überkauften Lage sind die Bären in den letzten zweieinhalb Wochen auf der Unterseite kaum vorangekommen. Vielmehr fanden sich im Bereich 1.480 bis 1.500 US-Dollar immer wieder genügend Käufer, so dass die Aufwärtstrendlinie der letzten Monate bislang nicht nachhaltig gebrochen wurde und Gold mit einem starken Wochenschlusskurs ins Wochenende ging.Auf dem Wochenchart ist durch den steilen Kursanstieg der letzten drei Monate zunehmend die Möglichkeit einer riesigen Cup&Handle Formation entstanden. Grundsätzlich tauchen Cup & Handle Formationen als Konsolidierung im übergeordneten Aufwärtstrend auf. Der Goldpreis würde demnach seit dem 4.Quartal 2012 an einer derartigen Formation basteln!Behält der Aufwärtstrend in den nächsten Monaten seinen steilen Anstiegswinkel bei, könnte der Goldpreis bis zum Januar bis auf ca. 1.800 US-Dollar weiter ansteigen. Zwar ist der Wochenchart ohne Frage überkauft, fundamental gibt es derzeit aber ohne Frage genügend Gründe für eine Fortsetzung der Rally. Tatsächlich ist in diesem Kontext in den kommenden vier Monaten sogar ein wahrer Goldrausch an den Märkten möglich!Insgesamt bleibt der Wochenchart bullisch. Das nächste Kursziel liegt bei 1.585 US-Dollar.Auf dem Tageschart hat der Rückgang in den vergangen zweieinhalb Wochen zu einer stark überverkauften Lage geführt. Tatsächlich war der Tageschart in den letzten Tagen so stark überverkauft wie zuletzt im April dieses Jahres. Angesichts der vorangegangenen Kursgewinne in der Größenordnung von fast 300 US-Dollar ist das wirklich mehr als beeindruckend. Den Bären gelang bislang lediglich ein Rücklauf an die Marke von 1.483 US-Dollar.Kurzfristig ist nun eine Erholung im Gange, die problemlos bis in die Zone zwischen 1.528 und 1.541 US-Dollar vorstoßen könnte. Im Anschluss wäre nochmals ein Rücksetzer in Richtung 1.500 US-Dollar oder sogar ein tieferes Tief möglich. So stark wie sich der Goldmarkt aber derzeit präsentiert, bleiben Kurse unterhalb von 1.480 US-Dollar wohl eher ein Wunschkonzert.Mit dem starken Wochenschluss hat der Tageschart ein Kaufsignal generiert. Kurse oberhalb 1.541 US-Dollar lassen eine weitere Attacke auf die Widerstandszone um 1.550 US-Dollar sowie neue Hochs erwarten. Jeder weitere Rücksetzer ist eine Kaufchance.