Kitco-Umfrage: Wall & Main Street bullisch gegenüber Gold

Trotz der bullischen Stimmung gegenüber Gold nehmen immer mehr Analysten der Wall Street neutrale Haltungen gegenüber dem gelben Edelmetall ein, da es nun einen neuen Katalysator brauchen würde, um nach oben zu klettern, so hieß es in der wöchentlichen Goldpreisumfrage von Kitco News In dieser Woche nahmen 19 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Von diesen waren 9 (47%) der Meinung, dass der Goldpreis steigen wird. Währenddessen erwarteten vier (21%) Befragte, dass der Preis kurzfristig sinken würde. Sechs (32%) Experten prognostizierten Seitwärtsbewegungen.Zudem teilten auch 1.033 Kleinanleger ihre Meinung. Davon waren 613 (59%) Teilnehmer überzeugt davon, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Weitere 244 (24%) Befragte erwarteten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden 176 (17%) Kleinanleger prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de