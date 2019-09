Gold (schwarz) & Gold vs. S&P 500 (blau)

Gold & Gold vs. FC

Gold vs. S&P 500

Befindet sich Gold nun wieder in einem Bullenmarkt? Die meisten Goldenthusiasten denken das und sind schnell dabei, dies zu behaupten.Doch könnte Gold in einem langanhaltenden Bärenmarkt verbleiben? Es hat seit 8 Jahren kein neues Rekordhoch verzeichnet und die Masse scheint das sicherlich zu glauben.Das ist nur die Semantik, denn was wirklich zählt, ist Geld zu machen und nichts anderes.Vor diesem Hintergrund befindet sich Gold bisher in keinem echten Bullenmarkt. Wir können noch immer Geld machen, doch der Punkt ist, dass wir deutlich mehr und einfacher Geld machen werden, sobald Gold einen echten Bullenmarkt betritt.Einfach gesagt: Mit Ausnahme der Spanne von 1985 bis 1987 war Gold niemals in einem echten Bullenmarkt ohne den S&P 500 zu übertreffen.Werfen Sie einen Blick auf den unteren Chart, der Gold (schwarz) und das Verhältnis zwischen Gold und S&P 500 (blau) plottet.Seit 2016 hat sich Gold nominal gut entwickelt, trotz der Tatsache, dass es sich gegenüber dem Aktienmarkt schlechter entwickelt hat; und das ist seiner außergewöhnlichen Stärke gegenüber ausländischen Währungen zuzuschreiben.Einige der permanenten Bullen, die Gold verachten, haben die kürzliche Bewegung des Goldes mit der Entwicklung Mitte der 1990er Jahre verglichen. Sie stellten keine angemessenen Recherchen und Analysen an, da Gold diesmal ein neuen Rekordhoch gegenüber ausländischen Währungen (FC) verzeichnete.Das ist eine außergewöhnlich starke positive Abweichung, während das Verhältnis zwischen Gold und FC Mitte der 1990er Jahre (und Mitte der 1980er Jahre) eine negative Abweichung zeigte.Sowohl relativ als auch zwischen den Märkten ist die wichtigste Beziehung für Gold das Verhältnis zwischen Gold und dem US-Aktienmarkt. Das Verhältnis versucht einen langfristigen Boden zu bilden.Wenn das Verhältnis den aktuellen Widerstand durchbrechen und zu 0,60 tendieren kann, dann wird das kein mehrjähriges Hoch markieren, sondern einen langfristigen Boden bestätigen. Eine solche Bewegung würde mit weiteren positiven Entwicklungen für Gold zusammenfallen und das Metall auf einen Pfad bringen, auf dem es zumindest sein altes Rekordhoch bei 1.900 Dollar je Unze testen könnte.Ein mehrjähriger Anstieg des Verhältnisses bestätigt einen "echten" Bullenmarkt in Gold und wir würden wahrscheinlich beobachten könnten, wie Gold über 2.000 Dollar je Unze hinaussteigt.Es gibt ein Szenario, in dem sich Gold und Goldaktien gut entwickeln werden, selbst wenn Gold den Aktienmarkt nicht übertrifft. Das haben wir in diesem Jahr bereits erlebt, ähnlich wie 2016.Doch der wichtigere Punkt ist, dass Gold den US-amerikanischen Aktienmarkt übertreffen muss, damit es einen mehrjährigen Bullenmarkt und ein neues Rekordhoch genießen kann.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 22. September 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.