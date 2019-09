Situation in Saudi-Arabien nicht "rosig"; Handelsgespräche erzielen "gute Ergebnisse"

Der Goldpreis stieg am Montag in Asien, nachdem ein Angriff auf saudi-arabische Öleinrichtungen in der letzten Woche die Attraktivität des gelben Edelmetalls als sicherer Hafen gegen politische Risiken steigerte, so berichtet Investing.com . Dennoch solle eine Erholung der saudi-arabischen Ölproduktion länger dauern, als das Land versprochen habe. Offizielle merkten an, dass die Situation nicht "so rosig ist, wie Sie vielleicht denken."Zudem sollen Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und USA in naher Zukunft Treiber darstellen, wenn sich Offizielle beider Seiten Anfang Oktober treffen werden. Die staatlich geförderte, chinesische Mediengruppe Yicai berichtete am Sonntag, dass Handelsgespräche in der letzten Woche zu einem "guten Ergebnis" geführt hätten; dennoch bleibt Unsicherheit bezüglich eines Handelsabkommens bestehen.Der Goldpreis ging in der letzten Woche leicht zurück, nachdem die Federal Reserve die Zinsen um nur 25 Basispunkte senkte, während einige Markteilnehmer auf eine Senkung um 50 Basispunkte hofften. Weitere FOMC-Treffen finden im Oktober und Dezember statt, es steht jedoch nicht sicher fest, ob die Fed die Zinsen erneut senken wird.© Redaktion GoldSeiten.de