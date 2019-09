Schweizer Außenhandel mit Gold und Silber im August 2019

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz ( EZV ) meldete kürzlich die aktuellen Zahlen zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im August 2019. Aus den Angaben geht hervor, dass die Schweiz Nettoeinfuhren in Höhe von 249,1 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 6,7 Franken verzeichnete. Die Nettoexporte der Schweiz beliefen sich in dem Zeitraum auf 250,7 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 8,2 Milliarden Franken.Laut Daten der EZV verzeichnete die Schweiz im August 2019 Goldimporte in Höhe von 203,2 Tonnen netto im Wert von 6,6 Milliarden Franken. Die Goldausfuhren der Schweiz beliefen sich auf ein Volumen von 174,6 Tonnen im Wert von 8,2 Milliarden Franken.Den Angaben zufolge war das mit Abstand größte Abnehmerland der Schweiz im August 2019, wie schon im Vormonat, das Vereinigte Königreich. Mit einem Exportvolumen von 112,5 Tonnen Gold lieferte die Schweiz 64,4% ihres gesamten Goldexportvolumens dorthin. Weitere große Goldabnehmer der Schweiz waren im August China (25.2 Tonnen Gold) und Frankreich (14,7 Tonnen Gold).Das Hauptbezugsland der Schweiz im August 2019 waren laut EZV die Arabischen Emirate, mit Nettoimporten in Höhe von 27,6 Tonnen Gold. Darüber hinaus importierte die Schweiz 22,5 Tonnen Gold aus Thailand und 19,3 Tonnen Gold aus Argentinien.Das Silberimportvolumen der Schweiz im achten Monat des Jahres belief sich den Angaben zufolge auf 42,3 Tonnen im Wert von 27,01 Millionen Franken. Das Nettovolumen der Silberexporte der Schweiz belief sich auf 73,7 Tonnen im Wert von 40,9 Millionen Franken. Das Hauptbezugs- und abnehmerland der Schweiz für Silber war im August 2019 Deutschland. Die Schweiz importierte 12,4 Tonnen Silber aus und exportierte 26,7 Tonnen Silber nach Deutschland.© Redaktion GoldSeiten.de