Präsident Macron - Merci!

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1022 (07:25 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.0996 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 107.72. In der Folge notiert EUR-JPY bei 118.72. EUR-CHF oszilliert bei 1.0926.Am 27. August 2019 hat der französische Präsident auf der Botschafterkonferenz in Paris kurz nach dem G-7 Treffen eine Rede gehalten, die als bahnbrechend klassifiziert werden muss. Der Verzicht auf politische Korrektheit bundesdeutscher Natur ist intellektuell erfrischend.Wir freuen uns sehr, dass viele Positionen, die sie aus diesem Report kennen, damit politisch hoffähig werden. Demütig bedanke ich mich für Macrons Einlassungen.Der Link, unter dem die Abschrift auf Englisch verfügbar ist, lautet: https://lv.ambafrance.org/Ambassadors-conference-Speech-by-M-Emmanuel-Macron-President-of-the-RepublicWir wollen an dieser Stelle einige bedeutende Passagen anbieten:“We experience this world all together and you know that better than I, but the international order is being disrupted in an unprecedented way, with massive upheaval, probably for the first time in our history, in almost all areas and on a historic scale. Above all, a transformation, a geopolitical and strategic reconfiguration. We are probably in the process of experiencing the end of Western hegemony over the world.We were used to an international order that had been based on Western hegemony since the 18th century - probably French hegemony in the 18th century, inspired by the Enlightenment; probably British hegemony in the 19th century thanks to the Industrial Revolution, and American hegemony in the 20th century thanks to two major conflicts and the economic and political domination of that power. Things change.And they have been deeply affected by the mistakes made by Westerners in certain crises, by American decisions over the last several years which did not start with this administration, but have led us to re-examine certain involvements in conflicts in the Middle East and elsewhere, and to rethink fundamental diplomatic and military strategy and on occasion elements of solidarity which we thought were forever inalienable even though we had developed them together during periods of geopolitical significance, which have however now changed. And it is also the emergence of new powers whose impact we have probably underestimated for far too long.China first and foremost as well as Russia’s strategy that has, let’s face it, been pursued with greater success over the last few years. I will come back to that. The India that is emerging, these new economies that are also becoming not just economic but political powers and which consider themselves, as some have noted, genuine civilization states and which have not just disrupted our international order, assumed a key role in the economic order, but have also very forcefully reshaped the political order and the political thinking that goes with it, with a great deal more inspiration than we have. Take India, Russia and China for example.They have a lot more political inspiration than Europeans today. They take a logical approach to the world, they have a genuine philosophy, a resourcefulness that we have to a certain extent lost. And so all of that has a major impact on us and reshuffles the cards. I am obviously not talking about Africa’s emergence, which is being confirmed every day and is also resulting in far-reaching changes; I will also come back to that. The risk involved in this major upheaval is increased twofold thanks to geopolitical and military turmoil, and we are in a world in which the number of conflicts is increasing and in which I see two main risks.”Die Anfeindungen, die man in den letzten 10 Jahren in Deutschland hinnehmen musste, wenn man Positionen, die jetzt von Präsident Macron spät, hoffentlich nicht zu spät, offen vorgetragen werden, frühzeitig einnahm (Das ist das, was Analysten/Prognostiker zu tun haben!) waren in diesem Land nicht unerheblich. Bei uns schienen und scheinen Opportunisten des Status von gestern “en vogue” zu sein. Wer sich nicht oder zu spät Realitäten stellt, wird als Verlierer vom Platz gehen.Warum kommen diese längst überfälligen Worte nicht aus Berlin, aus dem Land der Dichter, Denker und des Diplomaten Bismarck?Merci Präsident Macron, ich fühle mich heute recht französisch als deutscher Europäer! Ich empfehle Ihnen trotz einiger Längen, das Manuskript vollständig zu lesen.Laut Erstschätzung legte der Index des Verbrauchervertrauens der Eurozone per Berichtsmonat September von zuvor -7,1 auf -6,5 Punkte zu. Die Prognose lag bei -7,0 Zählern. Damit wurde der höchste Wert seit Mai markiert (-6,50), respektive November 2018 markiert.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den USD gegenüber dem Euro favorisiert. Ein Überwinden der Widerstandszone bei 1.1160 – 80 negiert den positiven Bias des USD.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefanalyst der Solvecon Invest GmbH Hinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.Hinweis Redaktion: Herr Hellmeyer ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 8. & 9. November 2019 in München stattfindet.