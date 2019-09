Goldman Sachs: Erwerb von Yen taktisch klüger als Gold

Goldman Sachs empfahl es Investoren, Yen zu erwerben, da die Bank of Japan dessen Wertsteigerung nicht verhindern könne, so schreibt Eamonn Sheridan auf Forexlive . Yen und Gold seien beides sichere Häfen, die Schocks abmildern können. Jedoch sei die japanische Währung eine billigere Option im Vergleich zu Gold.Die Goldpreisvolatilität hätte bullische Optionen in Yen günstiger gemacht. "Da die Goldpositionierung angespannter ist, könnte der Yen taktisch betrachtet eine attraktivere Absicherung darstellen", hieß es von Goldman Sachs.Unterstützend für die sicheren Häfen seien Sorgen um das Weltwirtschaftswachstum, geopolitische Themen sowie das erneute Durchführen monetärer Anreize von Zentralbanken.© Redaktion GoldSeiten.de