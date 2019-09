Lagarde besorgt - Handelskrieg sei größte Bedrohung für Weltwirtschaft

Für die zukünftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, ist der Handelskrieg zwischen China und USA die größte Bedrohung für die Weltwirtschaft. Die Zölle, die beide Länder verhängt haben, würden das Weltwirtschaftswachstum 2020 alleine bereits um 0,8% reduzieren."Das ist eine massive Zahl", erklärte Lagarde in einem Interview mit CNBC . "Das sind weniger Arbeitsplätze und weniger Geschäftsaktivität. Das sind weniger Investitionen und mehr Unsicherheit. Das wiegt wie eine dicke schwarze Wolke auf der Weltwirtschaft."Neben China hätte Präsident Donald Trump auch europäischen Partnern gedroht und beschuldigte sie, protektionistische Maßnahmen ergriffen zu haben. Kürzlich schlug Trump in Gesprächen mit EU-Staatsoberhäuptern eine jedoch eher positive Stimmung an, als er von möglichen Handelsvereinbarungen ohne Zölle auf Fahrzeugimporten sprach."Europa und die Vereinigten Staaten sind seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Freude und befanden sich oftmals auf derselben Seite des Schlachtfeldes. Oft haben sie sich gegenseitig gerettet", so Lagarde. "Und ich bin den Vereinigten Staaten dafür sehr dankbar. Das ist keine Beziehung, die man zu irgendeiner Art Handelskrieg machen sollte."© Redaktion GoldSeiten.de