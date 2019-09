IHS Markit: Goldrally wird nicht erhalten bleiben

Der Goldpreis wird auf einem Wochenhoch gehandelt, während Sorgen um das Weltwirtschaftswachstum die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelten. Ein Unternehmen ist jedoch nicht der Ansicht, dass die aktuelle Rally erhalten bleiben wird.In einem Telefoninterview mit Kitco News erklärte KC Chang, Edelmetallanalyst bei IHS Markit, dass es für Gold schwierig werden wird, sein Momentum beizubehalten, während geringeres Wirtschaftswachstum die Deflationsrisiken verstärkt."Aktuell glaube ich, dass eine Menge schlechter Nachrichten am Goldmarkt eingepreist wurden und unserer Meinung nach gibt es aktuell mehr Abwärts- als Aufwärtspreiskatalysatoren am Goldmarkt", meinte Chang."Die Risiken einer Rezession haben aufgrund des eskalierenden Handelskrieges und des Ölschocks zugenommen. Nichtsdestotrotz kann eine Rezession, angesichts des Wachstumsmomentums und des erwarteten zusätzlichen Stimulus, wahrscheinlich verhindert werden", so Analysten des Unternehmens.Gegenüber dem US-amerikanischen Wirtschaftswachstum ist IHS etwas optimistischer und schätzt, dass in den nächsten Jahren ein Wachstum von 2% erhalten werden kann.© Redaktion GoldSeiten.de