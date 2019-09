Verbesserte Stimmung im Handelskrieg belastet Gold

Der Goldpreis blieb am Dienstag stabil, nachdem er mehr als zwei Wochen aufgrund Wachstumsängste und Spannungen im Nahen Osten gestiegen war; zeitgleich wurde das gelbe Edelmetall von verbesserter Stimmung im Handelskrieg zwischen USA und China belastet, so berichtet Reuters "Beide Länder haben wieder Andeutungen gemacht, dass eine Vereinbarung erreicht werden könnte und das beeinflusste Gold etwas negativ. Noch wird es jedoch größtenteils seitwärts gehandelt", erklärte Michael McCarthy, führender Marktstratege bei CMC Markets. "Wenn die Gespräche erneut versiegen, wird das Gold unterstützen."Der Zolldisput zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften dauert nun bereits mehr als ein Jahr an. Das verunsichert Investoren und schränkt das Weltwirtschaftswachstum ein, was den sicheren Hafen Gold in diesem Jahr um bisher 18% steigen ließ.© Redaktion GoldSeiten.de