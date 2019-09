MGX Minerals und Eureka Resources liefern weltweit 1. kommerzielles System zur Petrolithium-Schnellextraktion nach Pennsylvania

VANCOUVER, 24. September 2019 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) und Eureka Resources, LLC (Eureka) freuen sich, die erste Auslieferung des weltweit ersten kommerziellen Systems zur Lithium-Schnellextraktion bekannt zu geben. Der Container, der die ersten, für den Extraktionsbetrieb bereiten Systemkomponenten enthält, verließ die Betriebsanlage des Technikpartners PurLucid Treatment Solutions (PTS) in Calgary, Alberta am 18. September 2019 um 9 Uhr morgens und wird erwartungsgemäß am 23. September 2019 um 13 Uhr in Towanda, Pennsylvania ankommen.Das neu gegründete Joint Venture (JV) wird sich zunächst um die rasche Installation des weltweit ersten kommerziellen Systems zur Lithium-Schnellextraktion in der modernen Abwasserbehandlungsanlage von Eureka namens Standing Stone (Standing Stone), die dem neuesten Stand der Technik entspricht, kümmern. Die Anlage befindet sich in der Nähe von Towanda, Pennsylvania. Derzeit ist das JV mit der Inbetriebnahme des Systems beschäftigt, das im vierten Quartal den Extraktionsbetrieb aufnehmen soll.Eurekas Anlage Standing Stone wurde ursprünglich im Jahr 2013 in Betrieb genommen und erbringt fortschrittliche Abwasserbehandlungsleistungen für die Energieversorger der Region, indem sie deren Solen aus der Rohöl- und Gasförderung aufbereitet. Laut Angaben von Eureka fallen nach der Konzentration Lithiumanteile in der Größenordnung von 1.000 ppm an. Dies wurde auch von MGX anhand von Produktionswasser aus dem Inneren des Schiefergesteins Marcellus bestätigt.Von links nach rechts: Preston McEachern (CEO, PurLucid), Chris Frantz (VP Business Development, Eureka), Dan Ertel (CEO, Eureka) und Jared Lazerson (CEO, MGX).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48939/PR-9-24-2019_DE_PRCOM.001.jpegZusätzlich zur Installation der ersten Systemkomponenten in der Anlage Standing Stone hat das JV eine Wachstumsstrategie ausgearbeitet, die auf einen größeren Lithiumoutput abzielt und die Errichtung weiterer Schnellextraktionssysteme im Bereich der Schieferformationen Marcellus und Utica vorsieht. Diese beinhaltet die Ertragssteigerung in der Anlage Standing Stone, die Errichtung zusätzlicher Systeme in weiteren Betriebsstätten von Eureka und die Sondierung neuer Standorte für die Installation in Behandlungsanlagen von Drittunternehmen. Eureka erhält für einen Erstzeitraum von fünf Jahren die Exklusivrechte für den Ausbau sämtlicher Geschäftsbeziehungen zwischen dem JV und Drittunternehmen bzw. weiteren Anlagenbetreibern im Bereich der Schieferformationen Marcellus und Utica. Danach können beide Vertragsparteien nach beiderseitigem Ermessen das JV um bis zu vier weitere Jahre verlängern.Dank dieser Technologie können die Errichtung einer zusätzlichen Betriebsfläche und die erforderlichen Investitionen in große, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsbecken von der Größe eines Sees auf ein Minimum reduziert oder ganz vermieden werden. Mit Hilfe dieser Technologie wird im Vergleich zur herkömmlichen Methode der Sonnenverdunstung die Qualität der Lithiumextraktion und Lithiumgewinnung aus verschiedensten komplexen Solen optimiert und die Technologie kann auch für Produktionswasser aus der Öl- und Gasgewinnung, natürliche Sole, lithiumreiche Bergbausole und Industrieabwässer verwendet werden. Die von MGX entwickelte Petrolithium-Technologie wurde bei der Preisverleihung der Platts Global Metals Awards 2018 mit dem Base & Specialty Metals Industry Leadership Award ausgezeichnet.MGX kann die Petrolithium-Technologie für die Herstellung von Lithium und anderen Wertprodukten verwenden, ohne zuerst eine Bewertung der Mineralreserven anhand eines unabhängigen technischen Berichts durchzuführen oder eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Eine Produktionsentscheidung ohne Unterstützung durch einen technischen Bericht mit einer unabhängigen Ermittlung der Mineralressourcen oder -reserven und ohne Machbarkeitsstudie, mit der die wirtschaftliche oder technische Rentabilität nachgewiesen wird, ist mit erhöhter Unsicherheit und einem höheren Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns verbunden. Historisch betrachtet gehen derartige Projekte mit einem weitaus höheren Risiko des wirtschaftlichen oder technischen Scheiterns einher.Eureka Resources ist ein Anbieter von branchenführenden, modernen Behandlungstechnologien für die Aufbereitung von Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung. Seit 2008 hat Eureka sein patentiertes und genehmigtes Leistungsangebot erweitert, um auf den steigenden Bedarf an Produktionswasserlösungen und an der Produktion von kritischen Rohstoffen zu reagieren. Die drei gut positionierten Betriebsanlagen von Eureka bieten sowohl den Öl- und Gasproduzenten als auch den Kommunen umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösungen auf regionaler Ebene. Weitere Informationen: www.eureka-resources.com. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcen- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an internationalen Rohstoff-, Energie- und Wasserprojekten im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!